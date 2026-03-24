A 50 años del golpe de 1976, el Gobierno difundió un video con una mirada “integral” sobre la dictadura

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, difundió un video institucional a través del canal oficial de la Casa Rosada en YouTube, al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976. El material propone una revisión del período con un enfoque que, según expresaron desde el Ejecutivo, busca abordar la historia “completa”.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias. A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

A través de la red social X, la cuenta oficial de la Casa Rosada sostuvo: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”.

El video incluye un mensaje crítico hacia los gobiernos kirchneristas desde 2003, al señalar que se impulsó una “campaña política” con recursos públicos para instalar una visión “sesgada” de los hechos de los años ’70. Según el material, ese proceso habría dejado fuera del reconocimiento a víctimas de distintos sectores.

Un enfoque que reabre el debate sobre la memoria histórica

En el documental, el Gobierno plantea que durante años se omitieron testimonios y experiencias que no encajaban en una narrativa dominante. En ese sentido, remarca que su objetivo es “dar vuelta la página” y promover una visión más amplia del período.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que “la historia debe conocerse en su totalidad”, y que una interpretación parcial puede transformarse en una herramienta de manipulación. También destacaron que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una reconstrucción “integral y respetuosa” del pasado.

Además, el mensaje oficial incluyó una convocatoria a víctimas que no fueron visibilizadas para que aporten sus testimonios, aclarando que el Gobierno respeta la decisión de quienes opten por no participar.

Los testimonios que forman parte del video

Entre los relatos incluidos se encuentra el de Miriam Fernández, una mujer que recuperó su identidad en 2017 tras haber sido apropiada durante la dictadura. En el material, sostiene la necesidad de contar “la historia verdadera” y afirma que hubo aspectos del período que “no se contaron” o “se taparon”.

El video también presenta el testimonio de un hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en 1974 por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Según el relato, el militar permaneció en cautiverio durante 372 días, uno de los secuestros más prolongados de la historia argentina.

A partir de estos testimonios, el material plantea la necesidad de avanzar hacia una instancia de reconciliación nacional y unidad entre los argentinos.

Contexto y repercusiones

La difusión del video coincide con una fecha emblemática que cada año convoca a movilizaciones en todo el país. En Plaza de Mayo, organismos de Derechos Humanos anticiparon una convocatoria masiva, en medio de cuestionamientos hacia el Gobierno por su enfoque sobre la memoria histórica.

Desde distintos sectores, el contenido del video generó debate en torno a cómo abordar el pasado reciente y cuál debe ser el rol del Estado en la construcción de la memoria colectiva.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca instalar su posición en la discusión pública sobre la interpretación de la última dictadura y reabrir el debate sobre los relatos históricos construidos en las últimas décadas.