“A contramano”: poesía, música e imagen se unen en una producción artística realizada en Villa Mercedes

La poesía encontró una nueva forma de expresión en “A contramano”, una producción artística nacida en Villa Mercedes que transforma los textos de la escritora Valen Caputo en canciones, música e imágenes. La propuesta, que puede verse en esta presentación especial a través de YouTube, reúne a músicos, realizadores y trabajadores de la cultura local.

De las páginas de un libro a las canciones

La historia de “A contramano” comenzó incluso antes de la publicación del libro homónimo de Valen Caputo.

La escritora compartió algunos de sus poemas con César Albarracín, quien recibió aquellos textos inicialmente para su lectura. Con el tiempo, algunas de esas palabras comenzaron a encontrar otra forma de expresión: la música.

Así surgieron las canciones que forman parte del proyecto, con Albarracín en composición musical y voz, construyendo un diálogo entre la obra literaria original y un nuevo universo sonoro.

Música en vivo desde la Biblioteca Alberdi

La propuesta no se limita a la adaptación musical de los poemas. “A contramano” combina literatura, música y producción audiovisual en diferentes piezas que forman parte de una misma experiencia artística.

Uno de sus ejes es la presentación en vivo de las canciones, registrada en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Villa Mercedes, uno de los espacios culturales históricos de la ciudad.

Junto a César Albarracín, participaron Ulises Balza, en guitarra eléctrica; Matías Chaín, en guitarra acústica; Nicolle Escobar, en batería; y Maxi García, en teclados.

La producción incorpora además poemas recitados en video por la propia Valen Caputo, estableciendo un puente directo entre la palabra escrita, la interpretación de la autora y las versiones musicales surgidas de sus textos.

Un videoclip completa la propuesta audiovisual

El proyecto también incluye un videoclip realizado especialmente para una de las composiciones, ampliando el concepto de “A contramano” hacia el lenguaje audiovisual.

En esa realización participó Cami Albarracín en la producción musical, mientras que Noralí Quiroga formó parte del videoclip como actriz.

De esta manera, el proyecto construye diferentes capas alrededor de una misma obra: el poema escrito, la palabra recitada, la canción interpretada en vivo y la imagen audiovisual.

Un proyecto artístico nacido en Villa Mercedes

“A contramano” contó además con el apoyo del INAMU (Instituto Nacional de la Música) y con la colaboración de instituciones, artistas y trabajadores de la cultura de Villa Mercedes, quienes acompañaron las distintas etapas de su realización.

El resultado refleja también el trabajo colectivo detrás de una producción independiente desarrollada desde la ciudad y construida a partir del encuentro entre distintas disciplinas artísticas.

Poesía que se transforma en canción. Canciones que encuentran imágenes. Imágenes que regresan, finalmente, a las palabras que dieron origen a todo.

Una propuesta nacida de la obra de Valen Caputo y de su encuentro creativo con César Albarracín, bajo una consigna que sintetiza el espíritu del proyecto:

“Que el mundo se llene de poesía, canciones y amor”.