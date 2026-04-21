A un año de la muerte del Papa Francisco: el mensaje final que dejó en su última carta de Pascua

A un año del fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano volvió a poner en valor su última carta pública, difundida tras su participación en la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro. El texto, centrado en la paz, la solidaridad y la fe, se convirtió en un mensaje de cierre con fuerte contenido humanitario y espiritual.

La misiva fue publicada oficialmente pocas horas después de su muerte, ocurrida tras su presencia en la celebración del Domingo de Resurrección, donde el pontífice había transmitido su tradicional bendición ante miles de fieles.

Un mensaje centrado en la esperanza y la justicia social

En su última carta, Francisco retomó el mensaje central de la Pascua cristiana, con la proclamación: “Cristo ha resucitado, ¡aleluya!”, como símbolo de esperanza frente a la adversidad.

El pontífice destacó la necesidad de una esperanza activa, vinculada al compromiso social, la solidaridad y la justicia. En ese sentido, citó la expresión teológica “Spes non confundit” (la esperanza no defrauda), reforzando su llamado a sostener la fe incluso en contextos de crisis.

Además, remarcó la idea de que el amor puede imponerse al odio, una línea conceptual que atravesó gran parte de su papado, caracterizado por la cercanía con los sectores más vulnerables.

El pedido de paz en medio de los conflictos internacionales

Uno de los ejes principales del mensaje fue el reclamo urgente por la paz en distintos escenarios de guerra. El Papa exhortó a un alto el fuego en Medio Oriente, pidió la liberación de rehenes y reclamó asistencia humanitaria para las poblaciones afectadas por el hambre y la destrucción.

También expresó su preocupación por el avance del antisemitismo a nivel global, al que calificó como alarmante, y llamó a frenar toda forma de violencia basada en el odio.

El mensaje incluyó referencias a otros focos de conflicto como Ucrania, Líbano, Siria, Yemen y el Cáucaso Meridional, además de regiones africanas como el Sahel y el Cuerno de África, donde solicitó mayor compromiso internacional para garantizar derechos humanos y libertad religiosa.

Un llamado al desarme y a priorizar a los más necesitados

En uno de los pasajes más contundentes, Francisco instó a los líderes políticos a avanzar hacia un desarme real, y a redirigir recursos hacia la lucha contra el hambre y el desarrollo de los pueblos.

“Estas son las ‘armas’ de la paz”, expresó, en una frase que sintetiza su visión: la ayuda humanitaria, la cooperación y el diálogo como herramientas centrales para resolver conflictos.

Un legado que sigue vigente

A un año de su muerte, el mensaje final del Papa Francisco mantiene plena vigencia en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y crisis humanitarias.

Su última carta no solo representó una despedida simbólica, sino también una síntesis de los valores que marcaron su papado: la defensa de los más vulnerables, la búsqueda de la paz y el compromiso con una fe activa en el mundo contemporáneo.