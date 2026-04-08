A un año de su muerte, el legado de Jorge Bergoglio llega al cine con una mirada íntima

En la antesala del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el Vaticano anunció el estreno de un documental italiano centrado en la vida de Jorge Mario Bergoglio, bajo el título “La Argentina de Francisco”. La producción propone un recorrido por sus orígenes y su camino hasta convertirse en pontífice.

La presentación oficial se realizará este 8 de abril en Asti, ciudad italiana vinculada a los orígenes familiares del exlíder de la Iglesia Católica, en un gesto que conecta sus raíces europeas con su identidad argentina.

El documental fue producido por la señal italiana Telepace, en colaboración con medios del Vaticano, y filmado durante 2024. La obra pone el foco en los barrios de Buenos Aires, donde Bergoglio creció y desarrolló su vocación religiosa.

Entre los momentos clave que aborda el film, se destaca la recordada confesión en la Basílica de San José de Flores, episodio determinante en su decisión de ingresar al sacerdocio. También se incluyen aspectos más personales, como su reconocida pasión por el club San Lorenzo de Almagro, rasgo que lo acercó a millones de fieles desde un lugar más cotidiano.

Además, la producción rescata facetas menos difundidas de su vida, como su desempeño como profesor de Literatura. Exalumnos aportan testimonios que lo describen no solo como docente, sino como un formador integral, comprometido con los valores humanos y espirituales.

Con este documental, el Vaticano busca ofrecer una mirada profunda sobre la identidad y el recorrido de quien marcó una etapa histórica en la Iglesia Católica, resaltando su vínculo con la Argentina y su legado pastoral.