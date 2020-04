A un bebé que nació en Santa Fé le pusieron Covid de segundo nombre

Procurando que la denominación no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupos de personas que provocaran la estigmatización contra algún colectivo, a mediados de febrero pasado la Organización Mundial de la Salud definió a COVID-19 como el nombre oficial de la enfermedad identificada por primera vez en China el 31 de diciembre. La denominación surgió de un acrónimo en inglés a partir de la expresión “corona virus disease” (enfermedad de coronavirus).

Desde hace un par de días atrás, Covid también es el segundo nombre de un bebé recién nacido en la localidad de Ceres, ubicada en el departamento San Cristóbal, a 260 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santa Fe y que tiene unos 25 mil habitantes.

Así lo decidió una familia para bautizar al nuevo integrante que llegó al mundo el miércoles pasado, en el Hospital Regional de Ceres. “Ciro Covid S…”, dice la partida de nacimiento del pequeño. La inscripción, claro, hace referencia a la enfermedad que causa la pandemia del coronavirus.

“Sus padres manifestaron su deseo de ponerle como segundo nombre Covid. Es una decisión de ellos y no la cuestionamos”, confirmó la directora del nosocomio, Silvana Torres. La profesional agregó que “así está documentado en el hospital, pero no sabemos si en el Registro Civil lo harán”. Además, comentó que el matrimonio “está mu Ciro nació por cesárea y pesó 3,200 kilogramos. Alicia, la abuela paterna del bebé, contó al sitio Diario Ceres que los padres del bebé, Débora y Eduardo, eligieron llamarlo Covid por la particular situación que atraviesa no solo el país sino el mundo entero.

“Mi hija hablando con el papá de Ciro, en joda los dos decían que iba a ser famoso porque nació en un momento difícil de todos, y que eso lo iba a hacer un hombrecito fuerte. Así que el papá dijo: se va a llamar Covid y va a ser muy fuerte y así con su señora Débora se decidió su nombre. Y la verdad que nombrarlo golpea el corazón”, dijo la mujer, que también expresó su alegría por la llegada de su decimoquinto nieto.

Desde el centro médico comunicaron que la flamante mamá y su hijo están en muy buen estado de salud. Ambos fueron dados de alta durante la tarde de este viernes y regresaron a su casa. La familia vive en el barrio Cooperativa de Ceres, al noroeste de la provincia de Santa Fe.

La noticia comenzó a trascender en las últimas horas a partir de una foto que alguien tomó del certificado de nacimiento. Esa imagen, con los datos de la madre del bebé, se viralizó rápidamente en las redes sociales.y feliz con su bebé” y ya tienen otros niños.