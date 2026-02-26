Abel Pintos en Villa Mercedes: invitan a recolectores de residuos al show en Calle Angosta

Reconocimiento a quienes sostienen la ciudad todos los días

En la antesala del esperado recital de Abel Pintos en el Anfiteatro Calle Angosta de Villa Mercedes, se conoció un gesto que trascendió lo artístico y puso el foco en el reconocimiento social.

El productor Diego Sosa, referente del espectáculo en la provincia de San Luis, anunció que invitó de manera gratuita a todos los recolectores de residuos de la ciudad, junto a sus esposas, para que puedan disfrutar del show. Se trata de una decisión significativa, teniendo en cuenta que el recital es un evento privado.

Durante una conferencia de prensa, Sosa recordó su infancia en Villa Mercedes y las enseñanzas de su padre, quien le inculcó el valor del trabajo de los recolectores. “Son quienes sostienen la ciudad todos los días”, expresó al fundamentar la iniciativa.

El reconocimiento apunta a visibilizar una tarea esencial, muchas veces silenciosa, que se realiza bajo cualquier condición climática. El productor remarcó que el objetivo es agradecer el compromiso cotidiano de quienes garantizan el funcionamiento urbano.

El recital de Abel Pintos, previsto para el 27 de febrero a las 21:00, será así no solo un evento musical de gran convocatoria, sino también una oportunidad para poner en valor el esfuerzo de trabajadores fundamentales para la comunidad.