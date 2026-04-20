Abigail Román, la joven mercedina que llevará su talento a escenarios de Turquía

Con apenas 19 años, Abigail Román ya empieza a escribir una historia que trasciende Villa Mercedes. La joven bailarina fue seleccionada para trabajar en Turquía tras superar un exigente casting y formará parte de una productora internacional con la que firmó un contrato inicial de siete meses.

Su vínculo con la danza comenzó a muy temprana edad. A los 7 años, sus padres la impulsaron a dar sus primeros pasos en el baile, sin imaginar que esa decisión marcaría su vida. Desde entonces, su compromiso fue total: ensayos, galas, presentaciones y una formación constante en distintas disciplinas.

Con el paso de los años, no solo se perfeccionó como bailarina, sino que también comenzó a construir su propio camino dentro del mundo artístico. A los 15 años dio sus primeras clases en una academia local y, a los 17, dio un paso más: creó su propio espacio, We Dance, donde comenzó a formar a otros en ritmos urbanos.

A lo largo de su formación, tuvo la oportunidad de compartir experiencias con reconocidos bailarines como Emir Abdulgani, Melody Luz, Coti Condori, Ezequiel Suárez, Solci Loure, Nico Fleitas y Facu Mazzei, entre otros, quienes aportaron a su crecimiento artístico y profesional.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos en los que dudó de su futuro en la danza, etapas donde sintió que no avanzaba o que el esfuerzo no alcanzaba. Pero hubo algo que siempre la sostuvo: la pasión. Esa misma que, según cuenta, le permitió seguir adelante incluso en los momentos más complejos.

Hoy, ese esfuerzo tiene recompensa. Abigail fue seleccionada para integrar un equipo de artistas que viajará a Turquía junto a otros seis bailarines de Villa Mercedes y San Luis. Allí presentarán un show basado en Michael Jackson, en el marco de un contrato que podría extenderse más allá de los siete meses iniciales.

El desafío no es menor. Implica dejar su ciudad, su rutina y su entorno, pero también representa una oportunidad clave en su carrera, especialmente por su corta edad.

Su historia no solo refleja un logro personal, sino también un mensaje claro: los sueños pueden concretarse cuando hay trabajo, disciplina y convicción.

Desde Villa Mercedes al mundo, Abigail Román se prepara para dar el salto. Y esta vez, el escenario es internacional.