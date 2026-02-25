Abren la preinscripción a la Diplomatura “Muralismo: Arte ancestral” de la UNA en Villa Mercedes

Modalidad mixta con clases en Casa de los Artistas

La Subsecretaría de Cultura informó que ya se encuentra abierta la preinscripción a la Diplomatura “Muralismo: Arte ancestral”, una propuesta formativa que se dictará en Villa Mercedes en convenio con la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El período de inscripción se extiende desde este lunes 23 de febrero hasta el 28 del mismo mes. Las personas interesadas deberán completar el formulario online habilitado para tal fin.

La diplomatura iniciará en abril y contempla una carga total de 256 horas, con una cursada semanal de 8 horas. La modalidad será mixta, combinando clases virtuales con encuentros presenciales en la Casa de los Artistas, ubicada en el predio de Calle Angosta, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad.

Formación técnica y mirada ancestral

La propuesta académica apunta a brindar herramientas específicas vinculadas al muralismo, con énfasis en técnicas que aseguren la durabilidad de las obras y su correcta ejecución en espacios públicos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer la producción artística local y promover intervenciones de calidad que dialoguen con la identidad cultural y comunitaria de los territorios donde se emplazarán los futuros murales.

La diplomatura está dirigida a personas interesadas en el muralismo que posean conocimientos previos en dibujo y pintura, aunque este requisito no es excluyente.

Arte público y comunidad

El muralismo, como disciplina artística de fuerte impronta social, tiene una larga tradición en América Latina como herramienta de expresión colectiva y construcción de memoria. En ese marco, esta formación busca articular saberes técnicos con una perspectiva cultural que recupere el valor ancestral del arte en los espacios públicos.

La iniciativa representa una nueva oportunidad de capacitación artística en Villa Mercedes, consolidando el vínculo institucional con la Universidad Nacional de las Artes y ampliando la oferta educativa en el ámbito cultural local.