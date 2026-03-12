Abren las inscripciones para el boleto gratuito del transporte urbano en Villa Mercedes

La Municipalidad de Villa Mercedes informó que se encuentra abierta la inscripción para acceder al boleto gratuito del transporte público urbano, una medida que busca garantizar el acceso al sistema de colectivos en la ciudad.

Según explicó el secretario de Transporte municipal, Facundo Fernández, las tarjetas entregadas durante 2024 y 2025 continúan vigentes, por lo que quienes ya cuentan con el plástico no necesitan realizar nuevamente el trámite.

La iniciativa apunta a facilitar el uso del transporte urbano en Villa Mercedes, especialmente para sectores que utilizan el servicio a diario, como estudiantes, jubilados, pensionados, docentes y personal no docente.

Cómo solicitar la tarjeta

Las personas que aún no poseen la tarjeta o que la hayan extraviado pueden iniciar el trámite de manera online o de forma presencial.

En el caso de la gestión presencial, los interesados pueden acercarse a las oficinas de Sol Bus, ubicadas en el segundo piso de la Terminal de Ómnibus de Villa Mercedes, o al Centro de Atención Municipal (CAM) del barrio Santa Rita de Casia.

Para iniciar el proceso es necesario presentar el DNI físico o una fotografía de ambos lados del documento.

Documentación según cada grupo

Además del documento de identidad, cada grupo deberá presentar documentación adicional para acreditar su condición:

Jubilados y pensionados: recibo de haberes.

Docentes y no docentes: recibo de sueldo.

Estudiantes: constancia de alumno regular.

Desde la Secretaría de Transporte municipal indicaron que la fotografía para el carnet se toma en el mismo lugar donde se realiza el trámite, lo que permite completar el procedimiento en el momento.

De esta manera, una vez finalizada la gestión, los vecinos quedan habilitados para utilizar el beneficio del boleto gratuito en el transporte urbano de Villa Mercedes.