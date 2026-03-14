Abrirán válvulas de cinco diques en San Luis y advierten posibles crecidas en el río Quinto

Foto aerea Dique Paso de las Carretas (ANSL)

Ante el pronóstico de precipitaciones en distintos puntos de la provincia, el ente estatal San Luis Agua anunció la apertura preventiva de válvulas descargadoras en cinco diques provinciales. La medida busca regular los niveles de los embalses y evitar desbordes ante eventuales crecidas.

Los diques que serán intervenidos son Antonio Esteban Agüero, La Huertita, San Felipe, Paso de las Carretas y Luján. Desde el organismo recomendaron extremar precauciones en las zonas cercanas a ríos y embalses, ya que el caudal podría incrementarse de manera significativa en las próximas horas.

Posibles crecidas del río Quinto hasta Villa Mercedes

Uno de los puntos más sensibles es el dique Antonio Esteban Agüero, ubicado en Río Grande, donde se realizará la apertura total del descargador de fondo. Por ese motivo, las autoridades advirtieron sobre precauciones en sectores como Siete Cajones y en los márgenes del río Quinto.

En el caso del dique Paso de las Carretas, también perteneciente a la cuenca del río Quinto, se abrirá un 60% de la válvula descargadora, lo que podría generar crecidas en el curso del río hasta la zona de Villa Mercedes.

Por su parte, el dique San Felipe tendrá una apertura aproximada del 45% de su válvula, mientras que en el dique Luján, emplazado sobre el río del mismo nombre, la apertura alcanzará el 90%.

Coordinación con organismos y municipios

Desde San Luis Agua informaron que estas acciones se realizan de manera planificada a través de su área técnica, que mantiene comunicación con comités operativos de emergencia, municipios, bomberos, policía y consorcios de riego.

El objetivo es anticipar los efectos que podrían generar las lluvias intensas en las cuencas hídricas de la provincia y advertir a la población sobre posibles variaciones en los caudales.

Por qué se abren las válvulas de los diques

La apertura de válvulas forma parte de un procedimiento preventivo que permite regular el volumen de agua en los embalses antes de lluvias importantes.

Cuando se registran precipitaciones intensas, el caudal de los ríos aumenta y los embalses reciben grandes volúmenes de agua. Si los diques mantienen niveles controlados por debajo de la cota del vertedero, pueden absorber ese ingreso y liberar el agua de forma gradual, reduciendo el riesgo de crecidas abruptas, inundaciones o daños en zonas aguas abajo.

Este sistema permite una regulación fluvial controlada, disminuyendo el impacto que podrían provocar lluvias intensas en las cuencas hídricas de San Luis.