Abusos y torturas en un hogar de niños en Corrientes

Leandra Alves es una ex empleada del Hogar “Rincón de Luz” y fue quien realizó las denuncias por supuestos maltratos y hasta abuso sexual contra menores en ese sitio. Recordó que la directora acusada “siempre me maltrató”, aludiendo a que denunciaba que los chicos “dormían en el piso, no tenían ventiladores”. Ratificó la versión de que una joven internada habría sido abusada por el propietario de una tienda de Virasoro.

La noticia sobre el pedido de detención de la directora de un hogar por abusos y torturas conmocionó a la ciudad de Gobernador Virasoro, Leandra Alves es ex empleada del hogar y es una de las personas que denunció ante la Justicia lo que ocurría adentro de la institución.

“Yo hice la denuncia mientras trabajaba, pero al otro día la directora me echó no sé cómo se enteró”, relató a Sudamericana Leandra Alves. “El motivo de mi denuncia fue por varios hechos como la falta de atención médica a los chicos, ellos lloraban porque les dolía la muela yo le avisaba a la directora y no me escucha”.

Asimismo agregó “también por la falta de ventiladores en el hogar, los chicos dormían tirados en el piso porque estaba más fresco, además de la invasión de mosquitos yo dejaba todo en el parte diario pero nadie me hacía caso”.

Anuncio

En cuanto a los abusos sexuales que involucraría a un empresario local y a una de las menores del hogar relató “todo nos enteramos en el hogar lo que pasó, una de las chicas trabajaba con el tío (empresario) y llevaba a otra chica y trabajaban juntas y luego nos enteramos que ese señor mantenía relaciones sexuales con una de ellas”.

“Después que nos enteramos la directora nos llamó a su oficina y nos dijo que si nos habíamos enterado lo que pasó con la chica, nos pidió que no nos preocuparnos que ella ya había hablado con Corrientes”, recordó la mujer.

También acotó “luego de un tiempo llegué a mi turno en el hogar y me encontré con un montón de calzados nuevos, ahí me dijeron “el señor de tal tienda los regaló” y eso denuncié”.

Al ser consultada sobre si los abusos se daban de manera reiterada Leandra respondió “lo de la relaciones sexuales es lo que supe hasta que yo trabajé, pero aparentemente lo del abuso hubo reiteradas situaciones pero cuando yo ya no trabajaba”.

Sobre si conocía al adolescente de 14 años que se quietó la vida detallo que no lo conocía y aclaró que mientras ella estuvo en la institución el chico estaba en un hogar de niños en Santo Tomé, porque el hogar de Virasoro se había cerrado por otra denuncia.

“Hice la denuncia en la fiscalía y me dijeron que iban a investigar, fue caratulada como incumpliendo a los deberes públicos, pero el abogado me dijo que nunca le dieron peso a la denuncia; cuando pedí una copia de la denuncia y me dijeron que no”, afirmó.

Por otro lado indicó que las chica que iban a la casa del empresario local tenían 15 años “una estaba desde los 6 años en el hogar. Yo no puedo asegurar si había complicidad entre la directora y este señor”.