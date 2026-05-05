Accidente en San Luis: un conductor provocó un vuelco, hubo heridos y agredió a un periodista

Un violento episodio vial sacudió la mañana de este lunes en la ciudad de San Luis, donde un accidente de tránsito terminó con personas heridas, un vehículo volcado y la agresión a un trabajador de prensa en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 9:45 sobre la avenida Santos Ortiz, a la altura del predio Rodeo del Alto, una zona de alto tránsito vehicular. Por causas que aún se investigan, colisionaron un Peugeot 207 Compact, conducido por un hombre de 55 años acompañado por una mujer de 61, y un Volkswagen Polo Track, en el que se trasladaban un hombre de 36 años junto a una mujer de la misma edad.

Ambos vehículos circulaban en sentido este-oeste y, producto del impacto, el Volkswagen Polo volcó sobre la calzada, quedando con sus ruedas hacia arriba, lo que generó una escena de alta tensión y despliegue de emergencias.

Personal del Sempro asistió a los involucrados en el lugar. El conductor del Peugeot y su acompañante fueron trasladados al Hospital Central Ramón Carrillo, donde recibieron atención médica de mayor complejidad. Según se informó, ambos se encuentran fuera de peligro. En tanto, los ocupantes del otro vehículo rechazaron ser derivados a un centro de salud.

Violencia contra la prensa en plena cobertura

Durante el operativo, el conductor del Volkswagen Polo protagonizó un episodio de violencia. Según fuentes oficiales, el hombre insultó y agredió al periodista Horacio Romero, movilero de Radio Top San Luis, quien cubría el hecho en el lugar.

Además, el agresor provocó daños en una grúa policial, lo que obligó a la intervención de efectivos de seguridad, quienes debieron reducirlo para controlar la situación.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo, mientras que al conductor del Peugeot no pudo realizársele en el momento debido a su traslado al hospital.

Investigación en curso

Ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades y causas del siniestro.

El caso vuelve a poner en foco no solo la seguridad vial en arterias clave de San Luis, sino también la exposición y riesgos que enfrenta la prensa al cubrir este tipo de hechos en tiempo real.