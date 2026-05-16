Accidente entre dos motos en Villa Mercedes: los conductores fueron hospitalizados

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó como saldo a dos personas heridas este viernes 15 de mayo por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:45 en la intersección de las calles Gobernador Besso y Paul Harris, donde colisionaron una motocicleta Motomel 110 cc de color rojo y una Motomel S2 150 cc azul.

Según informaron fuentes policiales, personal acudió al lugar tras un aviso emitido por el Centro de Operaciones. La motocicleta roja era conducida por una mujer de 32 años, quien viajaba acompañada por otra mujer, mientras que la Motomel S2 era guiada por un joven de 21 años.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas en el lugar, la motocicleta Motomel 110 circulaba por calle Gobernador Besso de norte a sur, mientras que la Motomel S2 transitaba por Paul Harris de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, la conductora de 32 años y el joven de 21 años sufrieron heridas y debieron ser asistidos por personal médico. Posteriormente, ambos fueron trasladados en ambulancias hacia el Policlínico “Juan Domingo Perón” para una mejor evaluación.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó pericias mecánicas y tomas fotográficas para determinar las circunstancias del siniestro vial. Además, las motocicletas fueron secuestradas preventivamente y trasladadas a sede policial para avanzar con las diligencias correspondientes.

Más tarde, desde la Comisaría Seccional 40° confirmaron que ambas personas heridas recibieron el alta médica.