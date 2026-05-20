Acusan al intendente de Saladillo, David Becerra, de estafas con cheques vinculados al municipio

Una grave denuncia de presunta estafas y defraudación económica involucra al actual intendente de Saladillo, David Daniel Becerra, quien fue señalado por un particular que asegura haber sufrido un importante perjuicio económico tras una serie de operaciones financieras realizadas en un marco de confianza personal.

Según el relato presentado, la relación comenzó cuando el jefe comunal habría solicitado ayuda económica de manera informal debido a reiteradas urgencias financieras. Como respaldo de las sumas entregadas, el denunciante afirma que recibía cheques presuntamente vinculados a cuentas de la Municipalidad de Saladillo y firmados dentro de la estructura administrativa municipal.

De acuerdo con la exposición, durante los primeros meses la operatoria funcionó con aparente normalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los montos habrían aumentado considerablemente y comenzaron los inconvenientes con los pagos y rechazos de cheques.

El denunciante sostiene que, ante la falta de liquidez inmediata, el intendente le habría indicado que utilizara esos valores para cancelar obligaciones comerciales y realizar compras de materiales, situación que derivó posteriormente en múltiples problemas financieros.

Cheques rechazados y órdenes de “no pago”

La presentación asegura que varios de los cheques entregados comenzaron a ser rechazados y que incluso se habrían emitido órdenes de “no pago” sobre algunos de ellos cuando ya circulaban en poder de terceros.

Esa situación, según el escrito, obligó al denunciante a responder económicamente frente a proveedores y comerciantes que habían aceptado los valores de buena fe.

El perjuicio económico denunciado habría superado los 20 millones de pesos, sin contabilizar intereses, gastos financieros y pagos afrontados personalmente para cubrir los cheques rechazados.

Entre la documentación aportada se incluyen imágenes de cheques emitidos desde cuentas vinculadas a la comuna de Saladillo, además de capturas de conversaciones donde presuntamente se hace referencia a movimientos y montos de dinero relacionados con esas operaciones.

Piden investigar firmas y posibles irregularidades administrativas

En la denuncia también se solicita investigar la autenticidad de distintas firmas estampadas en los cheques, ya que —según el planteo— existirían inconsistencias que generarían dudas sobre su legitimidad.

Asimismo, se pidió verificar la situación administrativa y laboral de un secretario municipal mencionado en la operatoria, ante supuestos indicios de que no residiría actualmente en la provincia de San Luis, pese a continuar vinculado a funciones dentro de la estructura comunal.

Mención a una causa federal

El escrito además hace referencia a versiones que vincularían tanto al intendente como a otro funcionario con una causa federal identificada como “FMZ 4288/2020 NN: Becerra, David Daniel y otro s/ defraudación contra la administración pública”, donde figura como actor civil la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

No obstante, hasta el momento no trascendieron resoluciones judiciales firmes vinculadas a esa investigación y deberá ser la Justicia quien determine el alcance de las responsabilidades correspondientes.

Reclamos sin respuesta

El denunciante indicó que realizó múltiples reclamos privados y que incluso envió una carta documento intimando al cumplimiento de pago y devolución de las sumas adeudadas, aunque —según manifestó— no obtuvo respuestas concretas ni propuestas de cancelación.

Por estas horas, se solicita que la Justicia investigue integralmente el circuito de emisión, circulación y rechazo de los cheques, además de eventuales responsabilidades civiles, comerciales, administrativas y penales.

También mencionan causas por presunta corrupción que continúan sin avances judiciales

En la presentación además se menciona que sobre David Becerra pesan otras investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades administrativas y manejo de fondos públicos.

Entre ellas aparece el expediente PEX 418814/24, caratulado como “Incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública”, impulsado por la Fiscalía de Estado de San Luis. Allí se investiga la falta de rendición de fondos públicos correspondientes a distintos períodos entre 2020 y 2021.

Según publicaciones periodísticas, el monto observado en esa causa asciende a más de $16 millones, mientras que el Tribunal de Cuentas habría condenado al intendente al pago de distintas sumas por balances no rendidos.

Además, recientemente el medio El Chorrillero publicó un informe titulado “Se acumulan en la Justicia las causas por corrupción paralizadas”, donde sostiene que las investigaciones contra Becerra y otros funcionarios provinciales no habrían registrado avances significativos desde julio de 2025.

En ese mismo informe también se hace referencia a otra causa federal identificada como “FMZ 4288/2020 NN: Becerra, David Daniel y otro s/ defraudación contra la administración pública”, en la que interviene la Fiscalía Federal de Villa Mercedes.

Piden investigar firmas y posibles irregularidades administrativas

En la denuncia también se solicita investigar la autenticidad de distintas firmas estampadas en los cheques, ya que —según el planteo— existirían inconsistencias que generarían dudas sobre su legitimidad.

Asimismo, se pidió verificar la situación administrativa y laboral de un secretario municipal mencionado en la operatoria, ante supuestos indicios de que no residiría actualmente en la provincia de San Luis, pese a continuar vinculado a funciones dentro de la estructura comunal.

Reclamos sin respuesta

El denunciante indicó que realizó múltiples reclamos privados y que incluso envió una carta documento intimando al cumplimiento de pago y devolución de las sumas adeudadas, aunque —según manifestó— no obtuvo respuestas concretas ni propuestas de cancelación.

Por estas horas, se solicita que la Justicia investigue integralmente el circuito de emisión, circulación y rechazo de los cheques, además de eventuales responsabilidades civiles, comerciales, administrativas y penales.