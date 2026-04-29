Adorni defendió su gestión en Diputados: fuerte cruce con la oposición, rechazo a las acusaciones y ratificación de que no renunciará

La presentación de Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, en la Cámara de Diputados estuvo marcada por un clima de alta tensión política, con cruces directos con legisladores de la oposición, cuestionamientos sobre su rol y una defensa firme de su continuidad en el Gobierno.

El funcionario arribó al Congreso de la Nación en horas de la mañana, en la previa de una jornada que ya anticipaba debate intenso. Antes de ingresar al recinto, evitó hacer declaraciones extensas ante la prensa, aunque dejó en claro que asistiría a “dar las explicaciones necesarias”.

Durante su exposición, Adorni defendió su gestión como vocero presidencial y rechazó las acusaciones impulsadas por sectores opositores, que lo señalaron por supuestas irregularidades en su función pública. En ese marco, el funcionario negó categóricamente cualquier tipo de maniobra indebida y sostuvo que su desempeño se ajusta “estrictamente a la ley”.

El momento más álgido se produjo cuando legisladores de distintos bloques cuestionaron el alcance de su rol dentro del Gobierno nacional. Allí, el vocero respondió con firmeza y protagonizó varios cruces verbales, en los que defendió las políticas de la administración de Milei y criticó lo que consideró “operaciones políticas” en su contra.

A lo largo de la jornada, Adorni insistió en que las acusaciones carecen de sustento y remarcó que forman parte de un intento de desgaste político. “No hay absolutamente nada que ocultar”, sostuvo ante los diputados, en una de sus intervenciones más contundentes.

Además, el funcionario fue categórico al descartar cualquier posibilidad de renuncia. “No voy a renunciar”, afirmó, y subrayó que continuará en su cargo mientras cuente con la confianza del Presidente.

El informe se dio en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, en medio de debates legislativos clave y cuestionamientos a distintos funcionarios del Ejecutivo. La exposición de Adorni se suma así a una serie de presentaciones en el Congreso que buscan dar explicaciones públicas sobre la gestión nacional.

Con este escenario, la jornada dejó en evidencia el nivel de confrontación política actual y anticipa que los cruces entre el Gobierno y la oposición continuarán en el ámbito parlamentario.