Adultos mayores y cuarentena: “Hay que dejarles la comida en la puerta y llamarlos mucho por teléfono”

En una entrevista con Infobae, el psiquiatra Maximiliano Nápoli recomendó limitar al máximo el contacto con los adultos mayores para protegerlos del contagio del coronavirus. “Hay que explicarles que esto va a tener un fin, que lo hacemos para protegerlos y que, después, van a volver a ver a sus nietos como siempre”

Para vencer la pandemia del coronavirus debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero también, debemos cuidar al otro. Los adultos mayores de 60 años -ya sea que se encuentren en perfecto estado de salud, o que presenten patologías crónicas como hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, etc- se encuentran dentro del grupo de personas que mayor cuidado deben tener frente al coronavirus. En una entrevista con Infobae, el médico psiquiatra Maximiliano Nápoli (MN 132.088 y MP 232.048) contó cómo debemos proteger a nuestros adultos mayores y de qué modo hay explicarles lo que está pasando.

-¿Cómo se habla del coronavirus con los adultos mayores y cómo se les explica la importancia del aislamiento?

-Tenemos que decirles que es una situación grave, pero momentánea. Sobre todo, hacer hincapié en que es circunstancial. Está previsto que esta infección viral la tenga una gran cantidad de gente: el problema es cómo estás parado frente a esta infección. Por eso, se dice que las personas mayores, que son hipertensos, diabéticos, etc. la van a pasar peor si no se cuidan y no toman los recaudos necesarios.

Atendí a una paciente de 87 años que está con medicación psiquiátrica y que, a toda costa, quería venir al consultorio porque necesitaba sus remedios. Su acompañante terapéutica no pudo acompañarla a buscar las recetas. Mi paciente entró ofendida a mi consultorio porque yo le pedía que no viniera, ya que le decía que es riesgoso para su salud. Me dijo que después de la consulta iba a hacer las compras y que quería tener una entrevista normal conmigo: nada de hacerla a través del celular. Le tuve que explicar que no es el momento para que salga de su casa, le dije que esto va a pasar, que no va a ser eterno y que es momentáneo.

Claro que también, está pasando mucho que gente no tan grande, entre 60 y 70 años, se va para el lado contrario: piensan que esto es para siempre, que no van a poder ver más a sus nietos y eso hace que esa persona no esté bien plantada para afrontar esto. De hecho, puede caer en una depresión.

Hay que ver cómo esas personas estaban plantadas antes de esta situación, porque si se trata de alguien que tiene una patología previa, esto le genera mucha angustia y mucha ansiedad. Incluso, si es una persona que no tiene una patología previa, podría caer no en una depresión clásica o de libro, pero sí en algo momentáneo, con angustia y tristeza por no poder ver a sus hijos y a sus nietos, pero cuando la situación se normalice va a volver a estar bien.