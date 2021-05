Advierten que en Rosario “en algún momento el médico va a tener que elegir quién respira”

La directora del Hospital Provincial de la ciudad de Rosario, Teresita Ghío, aseguró este artes que “en algún momento el médico va a tener que elegir quién respira”, al informar la ocupación total de camas críticas de ese centro de salud, que llegó al 99% en el sector público de la ciudad santafesina y al 97% en el privado.

Si bien el número de contagios diarios de coronavirus comenzó a reducirse en los últimos días en Rosario, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene muy alto, entre otras razones, por la permanencia más extendida de pacientes con coronavirus que el promedio de estadías del año pasado, informaron fuentes sanitarias.

Teresita Ghío informó que el centro de salud a su cargo ocupó la totalidad de las camas UTI y destacó el contraste que observa entre el trabajo sanitario y el afuera, donde “está todo abierto y la gente sociabiliza”.

“En algún momento vamos a tener que seleccionar quién está más grave para brindarle una asistencia respiratoria mecánica”,dijo la médica en declaraciones a Radio Dos de Rosario.“El médico va a tener que elegir quién respira, pero no tiene por qué asumir la irresponsabilidad social”, agregó

Además, Ghío señaló que entiende “que hay mucha gente que si no trabaja no come, pero si está muerta tampoco va a poder hacerlo”.

La Secretaría de Salud de Rosario ratificó que la ocupación de camas críticas llegó al 99% en el sector público y al 97% en los sanatorios privados

El nivel de ocupación de camas generales se ubicó en el 90% en hospitales públicos y el 37% corresponde a pacientes Covid.

“Venimos transitando semanas con la ocupación de camas por encima del 90%”, dijo este martes el secretario de Salud local, Leonardo Caruana, quien agregó que esto se da “con altibajos, pero sobre un sistema con un estrés muy importante y con valores superiores al 95%” de ocupación.

Para graficar el estado de situación de la atención de la salud en Rosario a consecuencia de la segunda ola de coronavirus, Caruana dijo que “a veces solo quedan camas críticas o respiradores de las guardias generales de hospitales de tercer nivel”.