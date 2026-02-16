Aerolíneas Argentinas volará por primera vez a Villa Mercedes por Copa Argentina

Villa Mercedes volverá a tener movimiento aéreo comercial con un hecho histórico: Aerolíneas Argentinas operará por primera vez en la V Brigada Aérea – Aeropuerto de Villa Reynolds, en el marco del partido por Copa Argentina ante Bolívar.

La llegada está prevista para este lunes a las 20:40, correspondiente al vuelo AR 1952, que despegará desde Buenos Aires a las 19:00. La aeronave será un Embraer 190, modelo utilizado por la aerolínea de bandera para rutas de cabotaje.

Regreso programado a Buenos Aires

Tras el encuentro deportivo, el plantel emprenderá el regreso el miércoles 18 por la mañana. El vuelo AR 1953 partirá a las 11:00 desde Villa Mercedes y arribará a Buenos Aires a las 12:25.

Se trata de un movimiento puntual, vinculado exclusivamente al evento deportivo, pero que marca un antecedente relevante para la infraestructura aeroportuaria local.

Sin vuelos comerciales desde 2022

El arribo cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el aeropuerto mercedino no cuenta con vuelos regulares de pasajeros desde hace cuatro años.

La última empresa en operar en la terminal fue Líneas Aéreas del Estado (LADE), que utilizó aeronaves Fokker 28 entre 2021 y 2022. Anteriormente, SOL Líneas Aéreas había mantenido servicios entre 2014 y 2015.

Desde entonces, la actividad aérea comercial en la ciudad quedó limitada a operaciones esporádicas o de carácter oficial.

El aterrizaje de Aerolíneas Argentinas vuelve a colocar a Villa Mercedes en el mapa aerocomercial, al menos de manera circunstancial, y reaviva el debate sobre la conectividad aérea en el interior del país.