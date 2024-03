Afirman que la virgen de Fátima cambia de color y llora

La comunidad católica de Villa de Merlo está siendo testigo de fenómenos que desafían las explicaciones científicas convencionales. Según varios testimonios, el manto de la imagen de la Virgen de Fátima en el oratorio de Piedra Blanca cambia de color y se observan lágrimas en su rostro, sin que se hayan realizado modificaciones en la escultura.

El padre Federico Kunz calificó estos eventos como “extraordinarios” y destacó su impacto espiritual en los fieles que acuden al lugar en busca de consuelo y protección.

“Según me dice la gente que está cercana a la gruta, la imagen no se ha pintado, ellos también han corroborado que por momentos pasa de ser blanca a muy celeste, es muy llamativo el color, incluso algunos han visto una lágrima su rostro”, dijo el padre Federico Kunz.

La figura de esta advocación de la Virgen María se emplaza en un espacio al aire libre y está protegida por una especie de caja de vidrio templado. De acuerdo a lo informado, a la escultura no se le realizó ninguna modificación o alteración. Justamente eso hizo que las suposiciones de un suceso divino cobraran más fuerza entre los fieles.

Pero no solo los vecinos de la villa presenciaron este prodigio. Patricia, una turista que visitó el destino la semana pasada captó imágenes y compartió su experiencia: “Estuve unos días en Merlo, el viernes 23 de febrero, al pasar por la ermita de la Virgen de Fátima me llamó la atención que el color del manto era celeste y no blanco como corresponde. Al acercarnos a rezar, además observé en el rostro, como si tuviera una gota de agua en el mentón, y un brillo en la mejilla, como si fuera una lágrima”.

El párroco calificó a estas manifestaciones como “fenómenos extraordinarios”. “Estos signos trascienden la comprensión humana y desafían las explicaciones científicas convencionales. Aunque algunos podrían buscar razones lógicas detrás de estos fenómenos, no podemos ignorar el asombro que despiertan en quienes se acercan a pedirle a María por sus intenciones personales”, consideró.