Ahora sí: la Copa América será en Brasil y por ahora tiene cuatro sedes

Luego de horas de incertidumbre y polémica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este martes por la tarde la aprobación por parte de su Ministerio de Salud para organizar la Copa América 2021 a partir del próximo domingo 13 de junio, luego de la baja de Colombia y Argentina como sedes.

En ese sentido, Bolsonaro informó que están comprometidas las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás para recibir partidos, mientras que podría sumarse Florianópolis en las próximas horas.

“Estamos en condiciones de realizar la Copa América con los mismos protocolos que se utilizan para los partidos internacionales de clubes”, explicó Bolsonaro, en conferencia de prensa.

Agora: presidente @jairbolsonaro confirma a realização da Copa América no Brasil. Jogos devem ser realizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e em mais um estado.

Anúncio foi feito em cerimônia no Ministério da Saúde. pic.twitter.com/Fhd2fj4Seu

