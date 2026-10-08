Alarmas ciudadanas: ya funcionan seis nuevos dispositivos en un barrio de Villa Mercedes

Las alarmas ciudadanas ya funcionan en el barrio Altos del Oeste de Villa Mercedes, donde se incorporaron seis nuevos dispositivos como parte de la política de seguridad del Gobierno de San Luis.

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, junto con el intendente Maximiliano Frontera y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Durante la actividad se explicó el funcionamiento de la aplicación y se realizó una demostración en vivo.

Con las nuevas incorporaciones, Villa Mercedes cuenta con 282 alarmas ciudadanas, mientras que en toda la provincia hay 752 dispositivos en funcionamiento. La iniciativa busca completar la cobertura de los barrios de la ciudad.

Cómo funciona el sistema

La aplicación puede descargarse desde Play Store bajo el nombre “Alarmas Ciudadanas San Luis”. Para registrarse, se solicita el número de trámite del DNI, un teléfono personal y un número alternativo.

Al activar el botón de emergencia, el usuario debe presionar “Enviar” y luego “Aceptar”. La señal llega al 911, cuyo operador se comunica para conocer la situación y determinar si es necesario enviar policías, bomberos o una ambulancia.

El sistema también transmite la ubicación del teléfono. Si existe una alarma cercana, activa la sirena; de lo contrario, la alerta llega igualmente al centro de emergencias. Desde el 911 remarcaron la importancia de atender la llamada, incluso cuando la activación haya sido accidental o se trate de una prueba.

Un equipo de 11 preventores, dividido en dos grupos, recorrió el barrio casa por casa para asistir a los vecinos con la instalación. Una vez completado el registro, se realiza una prueba para verificar que el dispositivo funcione correctamente.

El objetivo es completar la instalación en Villa Mercedes

La ministra Nancy Sosa señaló que el objetivo es completar la instalación en todos los barrios de Villa Mercedes. Según indicó, la cobertura total podría alcanzarse “a fin de año o el primer trimestre del año que viene”.

La funcionaria también explicó que se analiza incorporar el sistema desde el inicio en los nuevos barrios que se construyan en la provincia, para que las viviendas sean entregadas con las alarmas instaladas.

Durante el acto, la subdirectora de Alarma Ciudadana, Teresita Llanos, relató una experiencia personal para destacar que la herramienta puede servir ante emergencias médicas. Contó que, a fines de agosto, sufrió una descompensación mientras estaba sola en la ciudad de San Luis y que la alerta permitió contactar a una de sus hijas y a personas cercanas.

El gobernador Poggi también vinculó la actividad con los avances administrativos realizados en Altos del Oeste, donde se regularizaron planos y mensuras que habían dificultado el acceso de los vecinos a las escrituras de sus viviendas.