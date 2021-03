Alberto Fernández: “Acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”

El presidente negó diferencias con la Vicepresidenta y confirmó que sobre la Justicia tienen “una mirada similar”. “El que se imaginó que iba a romper con Cristina no me conoce”, afirmó

El presidente Alberto Fernández ratificó la importancia de la unidad en el Frente de Todos y fue tajante sobre su sociedad con la ex presidenta Cristina Kirchner. Para ejemplificar, de hecho, nombró a Lenin Moreno, el actual mandatario de Ecuador, que llegó a la primera magistratura del país de la mano de su antecesor, Rafael Correa, y luego rompió.

“El que imaginó que iba a romper con Cristina no me conoce. Tengo diferencias con Cristina. Tenemos miradas distintas en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina. Llegué con Cristina, con Máximo, con Sergio (Massa) y conmigo y con muchos otros más. No voy a romper esa unidad. Porque cuando se rompió esa unidad llegó Macri y ya sabemos lo que pasó”, aseguró el jefe de Estado, en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en C5N. Y especuló con que para los analistas y la oposición “todo lo que haga va a tender a romper mi vínculo con Cristina y exacerbar mis diferencias”.

“Soy uno de los fundadores del kirchnerismo, lo acompañé a Néstor cuando éramos muy poquitos, y si ‘kirchnerizar’ es romper la voluntad del diálogo no cuenten conmigo, porque voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión”, remarcó.

Y agregó: “Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia y los dos tenemos esa mirada común con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no, pero es la única diferencia”.

“La democracia es lo más parecido a una sinfónica y esto es aplicable al Frente de Todos. En una sinfónica no todos tocan el mismo instrumento. Uno toca el clarinete, otro el piano, otros cuerdas, otros vientos. En esa orquesta si todos tocan el Re Mayor al mismo tiempo es un discurso único y en la democracia es malísimo. Lo que tiene que hacer el Presidente es hacer tocar a cada uno la nota que le corresponda. Y ese es el secreto. Necesito que cada uno toque su instrumento y toque la nota que corresponde en el momento debido”, completó.

El Presidente volvió a embestir contra medios nacionales, a los que acusó de “no querer que la Justicia cambie” porque, a su juicio, “inciden sobre los jueces, con lobby y con tapas”. “Yo no me quiero pelear con nadie. Yo sé quiénes son ellos y ellos saben quién soy yo”, advirtió.

El mandatario nacional se expresó de esta manera en medio de la tensión interna por la posible renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que es exigida por el kirchnerismo duro.

Amiga personal del jefe de Estado, con quien trabajó en el ámbito privado, Losardo expresó su cansancio ante ciertas críticas por parte del sector que responde a la vicepresidenta y estaría pensando en abandonar el Gabinete.

En este contexto, Alberto Fernández confirmó durante la entrevista que la funcionaria le manifestó su decisión de irse del Gobierno y que su salida es “una cuestión de tiempo”.

“Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya”, explicó.

Además, el Presidente reconoció este lunes que son dos los nombres que están en análisis como posibles reemplazantes de Losdardo: el diputado nacional Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, a los que calificó como dos profesionales “prestigiosos”.

“Hay que ver. A todos los salpican antes de empezar a hablar. a Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en al comisión de justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, agregó.