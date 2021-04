Alberto Fernández contrajo coronavirus: tiene fiebre y dolor de cabeza

El presidente Alberto Fernández contrajo coronavirus y tiene síntomas leves, aunque remarcó que se encuentra “físicamente bien”.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Por el contagio, la reunión que iba a mantener este sábado con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar la situación epidemiológica del AMBA fue suspendida.

El mandatario sintió dolor de cabeza y fiebre en la tarde del viernes y tras realizarse un test confirmó que se había contagiado COVID-19, contó en su cuenta de Twitter.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, escribió el jefe de Estado.

Y añadió: “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

Para llevar tranquilidad a la Nación, el Presidente subrayó que se encuentra “físicamente bien”, pese al contagio.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, lamentó.