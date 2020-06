Alberto Fernández: “deberíamos volver a la cuarentena absoluta” 

El presidente Alberto Fernández reconoció este miércoles que la velocidad de contagio es “la más alta” registrada desde el comienzo de la pandemia en el país y aseguró que “deberíamos volver a la fase 1, que es la cuarentena absoluta”.

Sin embargo, el mandatario argentino sugirió que por el momento no se adoptará esta medida porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el aislamiento obligatorio. “Eso multiplica el riesgo”, advirtió en diálogo con Radio 10.

“Ayer llegamos a un pico, que se había demorado, y que tal vez esté ocurriendo. Sí sé que todavía el problema no está superado y que por lo tanto debemos movernos con mucho cuidado. Corremos el riesgo de volvernos displicentes y de no darnos cuenta de la situación”, aseguró Fernández.

El Presidente detalló: “Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”.

La cuarentena absoluta (fase 1) tuvo lugar en el país al comienzo de la pandemia, desde el 20 de marzo, en esa etapa solo los comercios y trabajadores esenciales fueron habilitados a trabajar. A medida que se fue renovando la medida, se fueron sumando excepciones en diversos sectores económicos. En las últimas semanas, se habilitaron también salidas recreativas con los menores de 16 años y la práctica de ejercicio en horarios restringidos.

Esta última autorización, mostró en la Ciudad de Buenos Aires una imagen preocupante: el desborde de ‘runners’ que coparon las plazas y parques porteños. Frente a esto, Fernández contó que al ver las imágenes se comunicó inmediatamente con jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y le transmitió su preocupación. “Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr… todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, afirmó.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero es un incentivo a salir. Si yo digo que pueden pasear por una plaza los que quieran salir a correr. La plaza se me llena. La duda que me queda es si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reconoció Fernández.

En la tarde del martes, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós anunció una serie de modificaciones para controlar a los corredores y evitar aglomeraciones, como el cierre de calles y avenidas que rodean a los principales parques de la Ciudad. Más allá de esta medida, el Jefe de Estado aseguró que podría haber una marcha atrás con esta habilitación si en los próximos días se repite este escenario.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, reveló Fernández.

Este miércoles, durante el lanzamiento del operativo Detectar móvil en Flores, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación Carla Vizzotti se refirió al pico de casos que se registró el martes y dijo que “la posibilidad de detenernos y de retroceder está”.

La funcionaria remarcó que el 95% de los nuevos contagios están concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Nunca se descarta esta medida, en ningún momento ni en ningún lugar”, advirtió.

En relación a si el país, finalmente, alcanzó el pico de la curva de contagios, Vizzotti aclaró: “Los picos se ven cuando bajaron, nosotros tenemos que ver que empiezan a bajar los casos para considerar que estamos pasando el pico”.

Mientras tanto, la integrante de la cartera de Salud nacional explicó que se están monitoreando las nuevas habilitaciones en todo el país para analizar si es necesario tomar decisiones de este tipo. “Esto no pasó solo en Ciudad de Buenos Aires, se reiniciaron actividades en los lugares que pasaron a distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, remarcó.