Alberto Fernández dijo “albañilas” ¿Está avalado por la RAE?

El presidente Alberto Fernández utilizó la palabra “albiñilas” durante su discurso en un acto en Avellaneda, expresión que no figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y no es la más sugerida por lingüistas, aunque tampoco es considerada incorrecta por los especialistas.

“Gracias a ustedes albañilas por el trabajo hecho”, sostuvo el mandatario al agradecer a las trabajadoras que participaron de la construcción de las viviendas que se estaban entregando durante la ceremonia en el distrito del sur del conurbano bonaerense.

En el apartado de consultas de la página web de la RAE, se sostiene que “lo normal es que ‘albañil’ funcione como común en cuanto al género (para masculino y femenino)”, es decir que lo correcto sería “la albañil, el albañil”, aunque plantea que “no se podría considerar incorrecto el femenino ‘albañila'”.

Asimismo, en el diccionario de la RAE el término no figura para seres humanos y sólo aparece para referirse a “abejas albañilas”, en alusión a una clase de ese insecto.

“En realidad la palabra albañila no está en el diccionario de la RAE. Sólo figura como categoría de abeja y no como mujer albañil. Lo correcto sería ‘la albañil’. Pero la Fundéu (Fundación patrocinada por la agencia de noticias EFE y asesorada por la RAE, cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación) lo considera válido pese a no figurar en el diccionario”, explicó el lingüista Esteban Giménez, consultado por NA.

Y agregó: “Se están feminizando muchos términos, a veces por desconocimento, porque la gente no sabe si existe la palabra o no, y el Presidente viene cuidando lo de respetar la feminidad y cae en eso de ‘argentinos y argentinas’ o ‘todos y todas'”.

Por su parte, su par Karina Galperin sostuvo que el uso de esa palabra “es correcto” y amplió: “Hay un artículo de la Fundéu explicando que si bien en el diccionario está ‘albañil’ como masculino y femenino, también interviene en estas cosas el uso cotidiano y por haber sido durante tanto tiempo una actividad masculina se asoció con el masculino”.

“Pero cuando aparece la novedad de la mujer haciendo esta tarea, se le agrega la letra ‘A’ como sucede con un montón de otros sustantivos referidos de oficios. Me parece que está perfecto, siempre llama la atención los usos nuevos de las palabras”, agregó la lingüista de la Universidad Di Tella.

Y finalizó: “Hace poco pasó lo mismo con la palabra ‘fiscal’, o como cuando empezó a haber mujeres en altos cargos militares y apareció el uso de la palabra ‘generala'”.

Fuente: NA