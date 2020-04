Alberto Fernández habló de una salida “paulatina” del aislamiento obligatorio.

“Lo que es importante es que todos tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, aseguró Fernández al referirse a los pasos a seguir que analiza el Gobierno.

“Ya tendremos tiempo para recuperar las clases. Las escuelas han desarrollado un sistema de educación a distancia que no esta funcionando mal. Los chicos tienen la tarea que les manda el colegio. A muchos que me consultan, les aclaré que yo dije que no hay clases, no que no haya tarea”, sostuvo.

Por otra parte, luego de que la UBA anunciara este viernes la determinación de suspender el ciclo hasta junio, aseguró: “Los chicos que no van a empezar las clases son los de primaria y secundaria. En la UBA va mucha gente grande, docentes, yo doy clases ahí, por lo tanto es una realidad distinta”.

En esa línea, Fernández se refirió a la necesidad de que finalice el aislamiento para reactivar la economía, pero con los cuidados necesarios y de forma escalonada. “El señor que tiene un local, esa persona tiene un problema, porque entra una persona asintomática infectada y el personal de ese local va a terminar infectado, señaló.

“Tendríamos que ver cómo volver a trabajo poco a poco porque el servicio de transporte público es el mayor canal de transmisión”, cerró.