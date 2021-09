Alberto Fernández le tomó juramento al nuevo Gabinete y habló de la crisis del oficialismo: “Los debates no me asustan”

Anuncio

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento esta tarde a los nuevos ministros de su Gabinete y afirmó que “los debates” no lo “asustan” porque son mejores que “un movimiento político que no discute”, en referencia a la crisis que se desató en el Frente de Todos y que disparó los cambios en el Gobierno.

Fernández le tomó juramento en primer lugar al nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, al flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a Santiago Cafiero como nuevo Canciller, tres los nombramientos más importantes para la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Previamente, pronunció un discurso en el que subrayó: “Los debates no me asustan, soy presidente del PJ me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexiones”.

Además, sostuvo que los cambios “siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor” y agregó: “Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue”.

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: “A algunos los conozco, los busque entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)”.