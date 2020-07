Alberto Fernández: “No creo en los planes económicos, sino en las metas”

El presidente Alberto Fernández afirmó que no cree “en los planes económicos” sino en “las metas que se pueden establecer“. Asimismo, reiteró que la oferta a los acreedores que presentó el Gobierno a fines de junio será “la última”.

El jefe de Estado dio una entrevista al diario económico inglés Financial Times, en el que habló de la perspectiva de actividad de la país, de la renegociación de la deuda y del proyecto de expropiación de Vicentin, entre otros temas.

“Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en las metas que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”, dijo el Presidente. En ese sentido, intentó contrastar su administración con la de Mauricio Macri, que “tuvo planes” pero que “duraron poco”.

Respecto a la posibilidad de recuperación de la actividad pospandemia, Fernández aseguró: “Habrá un rebote a partir de la demanda internacional de los granos argentinos por parte de países como China, después de la gran caída de este año. A la recuperación también contribuirá un programa de estímulos mediante subsidios, obras públicas y construcción privada“.

Sobre la negociación con los acreedores, ratificó que la última propuesta presentada no tendrá cambios y dijo: “Espero que los acreedores entiendan; no vinimos aquí a pelearnos con ellos, sino a arreglar un problema que no creamos”. Y apuntó: “Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más. Cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pago en riesgo, y no quiero estafar a nadie“.

Por otra parte, negó que la crisis económica por el coronavirus pueda provocar un desborde social o hiperinflación. “Los temores a una espiral inflacionaria son infundados“, comentó ante el Financial Times.

Sobre el anuncio de expropiación de Vicentin -que quedó trunco en las últimas semanas-, Fernández aseveró que fue decisión suya. “Cristina no tiene nada que ver con eso, pero nada que ver. Si quisiera nacionalizar o expropiar empresas, no comenzaría con aquellas que están en bancarrota, comenzaría con las que funcionan bien”.

Por último, sobre su relación con Cristina Kirchner, dijo que no son “necesariamente iguales”. “Nuestras diferencias no nos dividen, por el contrario, hace un tiempo nos dimos cuenta de que estar separados facilitó nuestra derrota”, continuó. “¿Hablo con Cristina? Sí. ¿Me importan sus ideas? Sí, por supuesto, pero el que toma decisiones aquí soy yo“, concluyó.