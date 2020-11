Alberto Fernández sobre el aborto: “Estamos en condiciones de que se convierta en ley”

“Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley. Frente a la mejora de la situación sanitaria entendí que era el momento de enviar el proyecto y cumplir con mi palabra”, sentenció el presidente en declaraciones a radio Futurock.

Anuncio

“Me siento el abanderado de este reclamo. Esta vez no habrá un presidente llamando a un gobernador para que sus senadores voten en contra. Haré todos mis esfuerzos para que el proyecto de aborto salga y se convierta en ley”, agregó Alberto Fernández.

“Creo que la diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, me siento el abanderado de este reclamo. Esta vez no es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan ‘no cumplió’. Sino que activamente se preocupa por el tema”, completó.