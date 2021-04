Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán este viernes en la Quinta de Olivos por las clases presenciales

El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se reunirán el viernes para conversar sobre la suspensión de las clases presenciales anunciada por el jefe de Estado. El encuentro fue solicitado este jueves por el mandatario porteño y tendrá lugar a las 10.00 en la Quinta de Olivos.

La confirmación de la reunión entre el Presidente y el jefe de Gobierno se conoció después de la conferencia de prensa en la que Larreta cuestionó la vuelta de los alumnos a la virtualidad, como también la toma unilateral de decisiones sobre la Ciudad de Buenos Aires por parte del Ejecutivo. Frente a esta situación, pidió un encuentro urgente con Fernández e informó que irá a la Justicia para evitar la concreción de lo anunciado.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas, en esta situación epidemiológica”, sostuvo el mandatario porteño durante su alocución, y agregó: “La educación presencial, respetando los protocolos como lo venimos haciendo, no genera mayores contagios. Y no puede suspenderse de manera intempestiva. No hipotequemos el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas”.

Larreta se quejó además por la falta de comunicación entre el Gobierno y su administración. “Es la primera vez desde el inicio de la pandemia que están tomando una medida que afecta a millones de personas sin siquiera consultarnos, sin siquiera dialogar un minuto sobre lo que pensaban hacer”, sostuvo.

Así las cosas, propuso llevar adelante una reunión con Fernández y expertos con el objetivo de sostener las clases presenciales. “Mi convicción es que los chicos y chicas tienen que estar el lunes que viene en las aulas y mi responsabilidad es hacer todo lo posible para que eso suceda”, afirmó. También anticipó que la Ciudad presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema para apelar la decisión de la Casa Rosada.

Previo a la confirmación del encuentro entre los mandatarios, Fernández brindó este jueves una entrevista a Radio 10 en la que reconoció que no discutió la polémica decisión con Larreta. “La decisión la tomé, no la consensué, me hago cargo yo”, aseguró. También explicó que el desencadenante de la misma fue el hecho de que el mandatario porteño permitiera que todos los que estén comiendo en restaurantes de la Ciudad puedan permanecer hasta la medianoche, cuando, según dijo el Presidente, se había acordado como horario límite las 23.

El anuncio del Presidente

A raíz del alza exponencial de los casos de coronavirus, Fernández anunció este miércoles la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante dos semanas. La medida regirá entre el lunes 19 y el viernes 30 de abril y afectará a los tres niveles educativos, que volverán a la modalidad virtual.

Asimismo, el jefe de Estado decretó la restricciones a la circulación y a múltiples actividades en la región como parte de su estrategia para frenar la segunda ola de coronavirus. Todas ellas tendrán la misma duración y entrarán en vigencia a partir de las 00.00 del viernes -a excepción del retorno a las clases virtuales. Incluyen: