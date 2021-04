Alberto Rodríguez Saá: “Debemos comenzar a reconstruir lo destruido”

“Sueño y me comprometo a trabajar buscando que este periodo de pandemia, en la segunda ola, hagamos todo el esfuerzo para hacerlo con los más amplios márgenes de libertad. Sueño que la responsabilidad social de San Luis se corresponda y lo hagamos bien”, expresó el gobernador durante el cierre de su discurso ante el recinto. Llamó a la unidad y propuso una economía de la vida: solidaria, medioambiental y cercana a las necesidades de la población.

“¿Qué vamos a hacer nosotros?. Lo mismo que hicimos antes, con mucho aprendizaje y evitando el colapso del sistema de Salud, y tenemos una enorme ventaja. Lo que antes era una esperanza ahora es una realidad: la vacuna. Me comprometo a trabajar y que no se repita el aislamiento obligatorio. No vamos a cerrar las fronteras. La primera base de vacunas nos dio mucho aire”, expresó el gobernador.

“Vamos a tratar de hacer las cosas con la mayor responsabilidad social, y si tenemos que cerrar lo haremos con fundamentos, pero no es la idea”, dijo el gobernador cuyas estrategias, según explicó, estarán en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 de las Naciones Unidas.

Asimismo, analizó que la pandemia, no sólo afectó a la salud de la población, sino a la cultura del trabajo.

Los puntos destacados de los anuncios:

– Alberto Rodríguez Saá destacó el trabajo del sistema de Salud

– Deuda de Nación con Provincia: “Vengo a celebrar la materialización del pago y a manifestar que continuaremos con la lucha”

– La obra civil del Hospital Central ‘Ramón Carrillo’ se inaugurará el 9 de abril, a las 12:00”

– El gobernador anunció que la Provincia construirá 1.200 viviendas sociales durante este año

– El Gobierno provincial creará un Centro Integral para Consumos Problemáticos

– El gobernador anunció que se construirán 28 modernas y amplias escuelas en la provincia

– Rodríguez Saá anunció la creación de La Cadena de Hoteles San Luis

– La Provincia producirá cannabis medicinal

– Reactivación económica: la Provincia lanzará líneas de créditos para financiar proyectos estratégicos

– Crearán una empresa de telefonía para brindar servicio a los habitantes de la periferia provincia

– Otorgarán exenciones impositivas de hasta el 50% para quienes inviertan en la provincia

– El gobernador anunció la construcción de cinco hospitales

– El Gobierno de San Luis creará la Prepaga del Estado provincial

– Beneficios productivos y ambientales: el Gobierno impulsará un Polo provincial de Producción de Alfalfa

– Se construirán edificios multifueros en San Martín, San Francisco y Buena Esperanza

– El Ejecutivo Provincial enviará varios proyectos del Ley a la Legislatura

Anuncio