Alberto Rodríguez Saá deberá declarar como testigo en el juicio por corrupción contra su ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez

El ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue citado como testigo en el juicio oral por presuntos hechos de corrupción que comenzará el próximo 16 de marzo contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, acusada de irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados al San Luis Fútbol Club.

La causa investiga presuntas maniobras vinculadas a transferencias de dinero estatal hacia la institución deportiva que la propia funcionaria presidía, además de la compra de un colectivo con recursos públicos.

El proceso judicial se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo ante un Tribunal integrado por Fernando De Viana como presidente y las vocales Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.

Las acusaciones contra la ex secretaria de Deportes

Cintia Ramírez llega al debate oral imputada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa fue elevada a juicio en mayo de 2025, aunque posteriormente se registraron distintas presentaciones de la defensa que dilataron el proceso. Finalmente, el Tribunal de Impugnaciones confirmó la elevación a debate oral.

Ramírez será la segunda funcionaria del gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción, luego de la condena al ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien fue hallado culpable de peculado por trasladar bienes del Estado a su domicilio particular en Juana Koslay al final de la gestión.

Alberto Rodríguez Saá fue citado como testigo

Entre los testigos convocados para declarar figura el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien fue propuesto por la defensa de la ex funcionaria.

Su testimonio está relacionado con el subsidio otorgado al San Luis Fútbol Club, que permitió la compra de un colectivo para el equipo.

Durante su gestión, Rodríguez Saá firmó el decreto que autorizó la transferencia de fondos que posibilitó la adquisición del vehículo, por lo que su declaración podría aportar información sobre el proceso administrativo que derivó en esa operación.

En la lista de testigos también aparecen el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo —quien también enfrenta causas por presunta corrupción—, el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios de la Secretaría de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en las tasaciones del rodado.

En las últimas horas trascendió que Rodríguez Saá estaría evaluando realizar un viaje al exterior durante los días en que se desarrollará el juicio, lo que podría dificultar su presencia en Tribunales.

Las maniobras investigadas

La acusación fiscal se centra en dos ejes principales.

Por un lado, 188 transferencias de fondos públicos que habrían sido destinadas al San Luis Fútbol Club, entidad creada en 2022 y presidida por Ramírez.

Según la investigación, esos recursos fueron utilizados para financiar distintos gastos del equipo, como transporte, alojamiento, indumentaria y equipamiento.

El segundo punto investigado es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, adquirido mediante un subsidio estatal de $290 millones.

De acuerdo con la tasación oficial incorporada a la causa, el valor real del vehículo era de $114 millones, lo que implicaría un sobreprecio de aproximadamente $175 millones.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la ex funcionaria utilizó su posición dentro de la Secretaría de Deportes y del Ente Deportes para beneficiar a una institución que ella misma dirigía.