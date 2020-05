Alberto Rodríguez Saá: “Hicimos un acuerdo muy especial con el gremio de Camioneros”

El objetivo es analizarlo en conjunto y luego resolver, aunque la idea principal es evitar contagios y mantener el estatus sanitario de la provincia.

El gobernador, adelantó que estudiará la posibilidad de que los puntanos, conductores de camiones, que transportan mercaderías a otras provincias, puedan descansar en sus casas al regresar de sus viajes.

“Hicimos un acuerdo muy especial con el gremio de Camioneros y nos adecuamos y fuimos facilitadores para que los conductores pudieran transportarse, para que se detuvieran en la provincia cuando lo necesitaran y para auxiliarlos cuando hiciera falta. Eso anduvo realmente muy bien”, afirmó Alberto.

“Ahora hay una inquietud en un sector del gremio referida a aquellos puntanos que, siendo de San Luis, se trasladan a otra provincia y vuelven. Como quieren salir de nuevo tras volver a la provincia, nosotros les pedimos que permanecieran en nuestros puestos de carga y descarga autorizados como el Autódromo ‘Rosendo Hernández’ en la ciudad de San Luis, la Zona de Actividades Logísticas, en Villa Mercedes, el Aeropuerto Internacional de Merlo para el Valle de Conlara y en Buena Esperanza. Esos lugares son aptos para que los camioneros puntanos duerman, hagan su carga y luego salgan hacia otras provincias. Pero los camioneros puntanos nos han pedido que, cuando regresan a San Luis, volver a dormir a sus casas”, aclaró Rodríguez Saá.

“Lo vamos a estudiar. No es fácil. Porque eso nos rompería todo nuestro esquema y nuestro objetivo de mantener cerrada la quinta frontera, que es este Corredor Bioceánico. Al entrar o salir pueden venir con el virus. No lo sabremos hasta que se produzca el síntoma. Que vayan a dormir a sus casas nos generaría un enorme problema, pero lo vamos a conversar, estudiar y a dialogar con el gremio de Camioneros. Le pedimos al sindicato que se acerque a dialogar sobre este tema. Si es posible lo vamos a hacer y si no es posible les pediremos comprensión. Pero nuestra fuerza está en el control limítrofe y solo así podremos avanzar”, adelantó el gobernador.