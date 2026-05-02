Alberto Rodríguez Saá llamó a la unidad del peronismo y cuestionó al Gobierno nacional de Javier Milei

En medio de los primeros movimientos políticos rumbo a las elecciones de 2027, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá encabezó un acto en la sede del Partido Justicialista donde convocó a la unidad del peronismo y lanzó críticas al gobierno nacional de Javier Milei.

Durante la actividad realizada en el marco del Día del Trabajador, el dirigente puntano sintetizó su mensaje en una consigna clara: “Tenemos que volver todos para recuperar la esperanza, el progreso y la justicia social”. En ese contexto, también deslizó una autocrítica social al señalar que “la gente, por darle una cachetada a la política, terminó perjudicándose a sí misma”.

Reconfiguración del kirchnerismo y armado político

El encuentro se inscribe dentro de un proceso más amplio de reorganización del espacio kirchnerista, con figuras nacionales como Axel Kicillof, Sergio Massa, La Cámpora, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Moreno como referencias visibles dentro del armado opositor.

En ese escenario, el objetivo central apunta a recuperar el poder en 2027, en un contexto donde el kirchnerismo busca sostener su liderazgo interno dentro del peronismo.

Uno de los ejes que atraviesa el debate político es la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena a seis años de prisión por corrupción. En ese marco, sectores del espacio impulsan iniciativas vinculadas a su situación procesal, lo que genera tensiones tanto dentro como fuera del peronismo.

Contexto judicial en San Luis

En paralelo al reposicionamiento político, la figura de Rodríguez Saá vuelve a escena en un contexto complejo a nivel provincial. La Justicia avanzó recientemente en la imputación de exfuncionarios de su gestión, entre ellos Sergio Freixes y Nicolás Anzulovich.

Ambos integran un grupo de aproximadamente 20 exfuncionarios investigados en unas 15 causas que incluyen presuntos delitos de defraudación, malversación, enriquecimiento ilícito y peculado, vinculados al segundo ciclo de gobierno de Rodríguez Saá.

Este escenario judicial agrega un componente de tensión al proceso de reordenamiento político, en momentos donde el peronismo intenta reconstruir su estructura con vistas al próximo turno electoral.