Alberto Rodríguez Saá: “Mantengamos el buen humor, pero también las precauciones”

Este miércoles por la noche, durante el informe del Comité de Crisis, el primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, comentó: “Desde que se decretó la cuarentena nacional, el martes fue la primera vez que estuve en la ciudad de San Luis, ya que fui a una clínica privada y al hospital para realizarme un chequeo de rutina, que debo hacerme de manera anual, aunque ya llevaba como tres años. Me fue bien y estoy contento por eso, como también porque me encontré en la calle con buen humor, se nota y es lindo en medio de esta situación tan difícil que atraviesa la humanidad”.

Sin embargo, el gobernador recalcó: “También note cierto relajamiento como que estamos pensando que ya no hay más problema, entonces aconsejo que sigamos con este maravilloso buen humor y no nos relajemos tanto. Acordémonos de usar el tapaboca y mantener la distancia social. Pienso que vamos bien, no quiero alertar o preocuparnos, pero sería mejor que no estuviéramos tan relajados, sino con más precaución. Que las salidas sean las necesarias”, dijo.

En referencia a la situación del país, expresó: “en la Argentina hay mucho dolor y preocupación por lo que está sucediendo con los contagios en la llamada “Villa Azul” que se ubica en la zona de Avellaneda y Quilmes, para ellos un abrazo de solidaridad”.