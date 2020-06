Alberto Rodríguez Saá: “No retrocederemos y el que rompe paga”

En el reporte de este martes el mandatario también se refirió a los hechos sucedidos en distintos bares de la ciudad de San Luis y Villa Mercedes.

“Los bares de la provincia nos hicieron un pedido, que no retrocedamos y el que rompe paga y vamos a hacerlo así, no vamos a retroceder, pero el que rompe paga y que no se repita porque la multa va a ser mayor hasta el cierre del bar”, reflexionó el gobernador, en referencia a situaciones detectadas este fin de semana en bares de Villa Mercedes y la capital donde se incumplieron los protocolos.

“Quiero expresar lo siguiente. Este miércoles tenemos que hacer el hisopado a una gran cantidad de personas. Por favor, ayuden, porque las estamos cuidando a estas personas. Por eso, hacer los controles, es muy importante. Contamos con el apoyo de la gente, de las autoridades que entienden esto y deseamos la comprensión al problema. No es momento de provocaciones o de buscar alguna ventaja de la política o de la politiquería”, agregó el mandatario desde Terrazas del Portezuelo.