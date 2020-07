Alberto Rodríguez Saá sobre la vuelta a clases: “No puede ser que sintamos preocupación porque es voluntario”

“Leí hoy una preocupación o crítica sobre la posibilidad, la hipótesis de regresar a las clases presenciales”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá en la parte final del reporte epidemiológico de este miércoles.

Así apuntó a las declaraciones que hicieron algunos gremios docentes en relación al retorno a las aulas el 10 de agosto, la posibilidad de que también tengan que asistir los sábados y la “voluntariedad”.

“Llevo la tranquilidad y pido que releamos y volvamos a escuchar cuáles serían los protocolos”, continuó.

Agregó que la presencialidad estaría inicialmente destinada a los estudiantes de primer y segundo grado, como así también a sexto año.

En este sentido, hizo énfasis en que podrán asistir si lo desean o no: “El que tenga preocupación, miedo, no quiera, la familia acuerde que no quiere por ahora, es voluntario. Para los alumnos y también para los docentes”.

Señaló que tampoco se prevé el uso del transporte público y que quienes presenten enfermedades de base no tendrán que acudir.

“Nadie va a tener que ir si no quiere hacerlo. Y al que no le guste el protocolo o no esté de acuerdo no tiene obligación de concurrir. Y si ve algo nos lo dice”, planteó.

Garantizó que se utilizarán medidas de seguridad y que se encuentran trabajando sobre los protocolos.

“No puede ser que sintamos preocupación porque es voluntario. Así debemos entenderlo. Son hipótesis, todavía no hemos dicho que largamos”, finalizó.