Alerta amarilla en Villa Mercedes: prevén tormentas fuertes, granizo y ráfagas intensas

Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y vientos, según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo anticipó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían adquirir intensidad fuerte. Estos fenómenos estarían acompañados por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 15 y 25 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan superarse de manera puntual en algunos sectores.

Por otra parte, el informe también incluye una alerta por viento que abarca distintas zonas de la provincia. En el área cordillerana, se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En el resto del territorio, incluyendo Villa Mercedes, se prevén vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar o superar los 65 km/h.

Desde el SMN recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos climáticos severos, especialmente por la combinación de viento, lluvia y actividad eléctrica.