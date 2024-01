Alerta de Ciberestafas: Consejos del Ministerio de Seguridad para una navegación segura

Las ciberestafas han proliferado en el mundo digital, afectando a aquellos que buscan adquirir bienes y servicios en línea. Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad ha compartido una serie de advertencias y consejos para que la ciudadanía navegue de manera segura en el ciberespacio.

Walter Agüero, representante de la subdirección de Tecnología y Seguridad, señaló que, aunque se planifican acciones más profundas contra el ciberdelito en 2024, es crucial que la población esté al tanto de ciertos puntos para prevenir situaciones de riesgo. A continuación, se detallan las recomendaciones:

a) Enlaces de Pago: Si le envían un enlace de pago de Mercado Pago, solicite al vendedor que lo suba a Mercado Libre y le envíe ese enlace. Utilizar Mercado Libre (compra protegida) proporciona mayores posibilidades de recuperar el dinero en caso de estafa.

b) Datos Bancarios: Si un vendedor le envía datos bancarios para el pago, pídale que le anticipe la factura correspondiente y luego verifique la autenticidad en el sitio de AFIP antes de transferir dinero.

c) Solicitudes de Dinero por WhatsApp: Ante solicitudes de dinero por WhatsApp, especialmente de contactos, llame para verificar la autenticidad y asegurarse de que la cuenta no haya sido robada.

d) No Proporcione Información: No brinde información personal a desconocidos, especialmente cuando le soliciten números, identificación, etc. Corte la comunicación y no continúe el diálogo en estas situaciones.

e) Encuestas Telefónicas: Evite responder a encuestas telefónicas, ya sean automáticas o no.

f) Llamadas Familiares: Si recibe una llamada de un familiar solicitando dinero, verifique con otros familiares o amigos antes de realizar la transacción.

g) Devolución de Dinero: Si le depositan dinero y alguien llama solicitando la devolución, no lo haga de inmediato. Asegúrese de verificar la situación antes de tomar cualquier medida.

h) Enlaces Peligrosos: No descargue archivos de enlaces desconocidos, ya que pueden contener software malicioso. Sea cauteloso al abrir enlaces, especialmente aquellos que sugieren descargas.

i) Información en Dispositivos: Antes de llevar su dispositivo a reparar, sea precavido con la información almacenada, como correos electrónicos, fotos y accesos a bancos.

j) Amenazas Digitales: Ante amenazas digitales o situaciones inusuales, contacte a la subdirección de Tecnología y Seguridad del Ministerio de Seguridad.

Agüero enfatizó que el Ministerio de Seguridad está disponible para atender cualquier situación y brindar asistencia a la población en temas de seguridad digital. “Estamos para servir a la población”, concluyó.