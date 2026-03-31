Alerta en Villa Mercedes: el juez federal Nacul advierte que “la droga ya está instalada en las escuelas”

Un episodio ocurrido en una escuela de Villa Mercedes reactivó el debate sobre el consumo de sustancias en ámbitos educativos y generó preocupación entre docentes, familias y autoridades.

La situación se originó luego de que alumnos fueran detectados utilizando un vapeador en los baños del establecimiento. En un primer momento, existió la sospecha de que el dispositivo podía contener marihuana, aunque posteriormente la directora del colegio indicó que se trataba de un vapeador sabor frutilla, adquirido por uno de los estudiantes el día anterior.

El magistrado cuestionó a la comunidad educativa y pidió medidas urgentes de control y prevención

Sin embargo, el caso tomó mayor dimensión tras las declaraciones del juez federal Juan Carlos Nacul, quien sostuvo una postura alarmante respecto a la situación en la ciudad.

“La droga está instalada en las escuelas”, advirtió Nacul

Durante una entrevista radial, el magistrado fue contundente: “Ya es tarde, la droga está instalada en las escuelas primarias y secundarias”, afirmó.

En ese sentido, alertó sobre la posible circulación de sustancias entre menores y mencionó modalidades de comercialización encubierta: “A los chicos les venden gomitas o productos disfrazados que pueden contener marihuana”, expresó.

Además, el juez apuntó contra una supuesta falta de reacción social: “Tenemos una sociedad anestesiada, que no reacciona. Esto es una lucha interminable”, remarcó.

Críticas a la actuación del establecimiento educativo

El titular del Juzgado Federal también cuestionó el accionar del colegio ante el episodio. Según indicó, no se preservó el vapeador para su análisis pericial, lo que —a su entender— dificulta determinar si contenía o no sustancias ilegales.

“Tiene que ser peritado por personal idóneo para saber qué sustancia había”, señaló, y agregó que incluso si no se tratara de un estupefaciente, el consumo de este tipo de dispositivos dentro de una institución educativa constituye una conducta irregular.

En esa línea, advirtió sobre posibles responsabilidades institucionales: “Hay negligencia si no se resguardan pruebas ni se denuncia la situación”, sostuvo.

Marco legal y agravantes

Nacul también recordó que la legislación vigente contempla penas agravadas para quienes faciliten el consumo de sustancias a menores, especialmente cuando ocurre en establecimientos educativos, deportivos o sociales.

Desde su perspectiva, el avance del problema es evidente: “La droga va diez pasos adelante. Ya ni siquiera es tarde, es tardísimo”, concluyó.

Un debate que vuelve al centro de la agenda

El episodio expone una problemática que preocupa a la comunidad educativa y a las autoridades: la presencia de dispositivos como vapeadores en manos de menores y el riesgo de que puedan ser utilizados como vía de consumo de sustancias.

Mientras se esperan posibles actuaciones institucionales o judiciales, el caso abre nuevamente el debate sobre prevención, controles y responsabilidad en el ámbito escolar.

Audio: FM La Nuestra (Villa Mercedes)

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