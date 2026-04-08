Alerta máxima en Argentina: el Gobierno mantendrá el nivel de seguridad elevado por el conflicto en Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente Javier Milei en Estados Unidos. (Foto: Presidencia)

El Ejecutivo nacional ratificó que continuará con el esquema de seguridad reforzada en todo el país mientras persista la inestabilidad internacional, especialmente en el marco de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión implica sostener controles estrictos en fronteras y reforzar la custodia de objetivos considerados sensibles.

El operativo fue formalizado el 28 de febrero, cuando el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de alerta a “alto” en todo el territorio nacional. Desde entonces, se intensificaron medidas de prevención en infraestructura crítica, espacios de la comunidad judía y representaciones diplomáticas extranjeras.

Desde la Casa Rosada aseguran que el monitoreo del escenario internacional es permanente y que, pese a eventuales treguas, no existen condiciones para desactivar el dispositivo de seguridad. “Va a seguir en nivel alto hasta que no haya una solución más permanente al conflicto”, indicaron fuentes oficiales.

El esquema incluye la articulación del Sistema de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales, con foco en el control de ingresos y egresos del país. Además, se reforzó la trazabilidad de movimientos transfronterizos y el análisis de alertas tempranas en zonas estratégicas.

La medida también se enmarca en la política exterior del Gobierno, que ha expresado un alineamiento con Estados Unidos e Israel. En ese sentido, la administración de Milei declaró como organizaciones terroristas a la Fuerza Quds y a la Guardia Revolucionaria de Irán, además de avanzar en decisiones diplomáticas como la expulsión de un representante iraní.

En paralelo, el Presidente ratificó su intención de profundizar el vínculo con Israel, incluyendo el anuncio de trasladar la embajada argentina a Jerusalén Occidental en 2026. También permanece bajo evaluación un viaje oficial a Tel Aviv, previsto inicialmente para abril.

En el Gobierno subrayan que el resguardo interno responde a un escenario internacional aún inestable y que la estrategia apunta a prevenir riesgos potenciales mediante coordinación con agencias de países aliados y el refuerzo de la seguridad en puntos clave del país.