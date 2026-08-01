Alerta meteorológica en el centro y norte de San Luis: la REM advierte por fuertes vientos

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió una alerta meteorológica por el ingreso de un frente de vientos de fuerte intensidad que afectará a gran parte de la provincia de San Luis desde la noche de este sábado y se extenderá hasta las 12:00 del domingo.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno estará acompañado por vientos provenientes del sector norte, con velocidades medias que oscilarán entre 29 y 49 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar hasta 70 km/h, especialmente en sectores serranos.

Qué zonas de San Luis estarán bajo alerta

La REM indicó que las áreas con mayor impacto serán el norte y parte del centro provincial, con especial incidencia en las Sierras Centrales y zonas aledañas.

Los departamentos alcanzados por la alerta son:

Belgrano

Pringles

Ayacucho

San Martín

Sector norte de Pedernera

Sector norte de Pueyrredón

Las autoridades recomiendan a los habitantes de estas regiones mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones para prevenir incidentes

Ante la intensidad prevista del viento, la Red de Estaciones Meteorológicas pidió a la población extremar las medidas de precaución.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en techos , patios y galerías .

que puedan ser desplazados por el viento, especialmente en , y . Evitar circular por zonas con abundante arbolado durante las horas de mayor intensidad.

por zonas con abundante arbolado durante las horas de mayor intensidad. Reducir los desplazamientos por rutas serranas , donde las ráfagas pueden afectar la visibilidad y la estabilidad de los vehículos.

, donde las ráfagas pueden afectar la visibilidad y la estabilidad de los vehículos. Permanecer informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

La alerta permanecerá vigente hasta el mediodía del domingo, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales y adoptar medidas preventivas para minimizar riesgos.