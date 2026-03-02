Alerta meteorológica en San Luis: la REM advierte por tormentas fuertes con posible granizo y ráfagas intensas

Se esperan lluvias intensas en cortos períodos y actividad eléctrica significativa

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió una alerta meteorológica por tormentas que afectará a todo el territorio de la provincia de San Luis. El informe oficial advierte sobre la probabilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

De acuerdo al reporte difundido por el organismo provincial, las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la tarde en la zona sur y avanzarán progresivamente hacia el norte durante la madrugada.

La REM indicó que algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente en el norte provincial, donde el sistema podría intensificarse. En esos sectores no se descarta la ocurrencia de ráfagas intensas y acumulados significativos de precipitación en poco tiempo.

El organismo recordó que este tipo de eventos puede generar anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en rutas y caminos rurales. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de fenómenos severos.

La alerta permanecerá vigente hasta la mañana del martes, momento en el cual se evaluará la evolución del sistema y la posible actualización del pronóstico.