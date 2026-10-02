Alerta meteorológica: rige una advertencia por vientos fuertes hasta la noche

La alerta por vientos fuertes rige este viernes 2 de octubre de 2026 en las regiones norte y centro de la provincia, según informó la Red de Estaciones Meteorológicas. La advertencia se mantendrá vigente hasta las 22.

Desde las primeras horas se prevé la ocurrencia de vientos del sector norte, con una magnitud regular a fuerte de entre 29 y 49 km/h, acompañados de ráfagas muy fuertes.

Departamentos con mayor probabilidad de afectación

Los departamentos que presentan mayor probabilidad de afectación y ráfagas superiores a 70 km/h son Belgrano, Pringles y San Martín, además del norte de los departamentos Pueyrredón y Pedernera.

Con información de: elchorrillero.com