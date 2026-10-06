Alerta naranja por tormentas fuertes para Villa Mercedes durante la noche del martes

Villa Mercedes se encuentra alcanzada por una alerta naranja por tormentas vigente para la noche de este martes 6 de octubre y la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con la información oficial difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno comprende a la zona baja de General Pedernera, departamento al que pertenece Villa Mercedes, y también a la zona baja de Coronel Pringles.

Tormentas fuertes y posible caída de granizo

Según el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, que podrían presentar diferentes fenómenos de consideración durante su desarrollo.

Entre las principales condiciones previstas se encuentra la caída de granizo de diversos tamaños, además de actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

El organismo nacional advirtió que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que las condiciones meteorológicas podrían deteriorarse durante la noche del martes y las primeras horas del miércoles.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

La madrugada del miércoles también estará bajo alerta

De acuerdo con el pronóstico oficial de alertas y advertencias emitido este martes 6 de octubre, el nivel naranja se mantiene durante la noche y se extiende hacia la madrugada del miércoles 7.

Posteriormente, el nivel de advertencia por tormentas disminuye, según el cuadro difundido por el SMN para la región.

La alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, por lo que resulta importante mantenerse atento a las actualizaciones de los organismos oficiales durante las próximas horas.

Con información de: Servicio Meteorológico Nacional.