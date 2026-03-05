Alerta por intensas lluvias en San Luis: crecidas de ríos, evacuaciones preventivas y daños en infraestructura

Desde la Dirección de Prevención y Gestión de la Emergencia del Ministerio de Seguridad informaron que durante la madrugada de este jueves 5 de marzo se emitieron alertas tempranas por factores climáticos en toda la provincia de San Luis, con el objetivo de anticipar posibles inconvenientes derivados de las intensas precipitaciones registradas en diferentes regiones.

Las alertas fueron comunicadas a municipios, áreas de Protección Civil y centros de operaciones, mientras que los organismos de monitoreo mantuvieron vigilancia permanente durante toda la noche y la mañana ante el volumen de agua acumulado.

Crecidas de ríos y arroyos en distintas localidades

Según los registros oficiales, en la localidad de Concarán se registraron 80 milímetros de lluvia durante la madrugada, lo que provocó un fuerte incremento en el caudal del río Conlara.

En otras localidades de la provincia se reportaron precipitaciones de entre 35 y 40 milímetros, generando también aumentos en el nivel de ríos, arroyos y lagunas, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Ante este escenario, el Gobierno provincial mantiene comunicación permanente con San Luis Agua y la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) para seguir de cerca la evolución de la situación hídrica.

Situación en diques y daños por las lluvias

Uno de los puntos de mayor atención es el dique La Huertita, que registra un importante ingreso de agua y actualmente presenta un nivel que supera los tres metros sobre el vertedero.

Durante la mañana se realizó la apertura de válvulas para aliviar el caudal, aunque el volumen acumulado de agua continúa siendo elevado.

Por otra parte, las intensas lluvias provocaron un desmoronamiento en las paredes del sector del dique Nogolí, donde equipos técnicos realizan tareas de prevención y monitoreo. Debido a esta situación, las autoridades solicitaron a la población no acercarse ni concurrir al lugar hasta nuevo aviso.

Además, el cruce Nogolí – Río Grande permanece cerrado en su totalidad por razones de seguridad, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.

Más de 150 milímetros en Las Chacras y un puente arrastrado

En la localidad de Las Chacras se registraron más de 150 milímetros de lluvia, lo que provocó un aumento repentino en el caudal del río que atraviesa la zona.

Como consecuencia de la crecida, el agua arrastró un puente peatonal que había sido inaugurado el año pasado, generando daños en la infraestructura local.

La situación fue informada a bomberos, fuerzas policiales y autoridades municipales, especialmente en localidades ubicadas aguas abajo del dique, para que adopten medidas preventivas ante el aumento del caudal.

Desde el Gobierno de San Luis indicaron que mantienen contacto permanente con intendentes y equipos de emergencia, mientras continúan difundiendo mensajes preventivos a la población para evitar situaciones de riesgo.

Recomendaciones ante crecidas de ríos y arroyos

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población:

No cruzar ríos, arroyos ni badenes cuando presenten crecidas o fuerte correntada, ya sea caminando o en vehículos.

Evitar permanecer o acampar cerca de orillas de ríos, lagunas o diques .

Retirar vehículos, carpas y pertenencias de zonas bajas o cercanas al agua.

Mantener a niños y adultos mayores alejados de sectores con correntadas.

Circular con extrema precaución en rutas y caminos rurales .

Respetar las indicaciones de bomberos, fuerzas de seguridad y Protección Civil .

Mantenerse informado a través de canales oficiales y reportar emergencias a las autoridades.

Desde los organismos de emergencia remarcaron que las crecidas pueden producirse de forma repentina, debido a la gran cantidad de agua acumulada por las lluvias registradas en las últimas horas.