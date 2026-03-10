Alerta por tormentas en San Luis: advierten lluvias intensas, granizo y posible niebla en rutas este martes

La provincia de San Luis comenzó el martes con condiciones meteorológicas inestables y una alerta por lluvias y tormentas aisladas que podrían presentarse durante gran parte de la jornada. El aviso fue emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) y tiene vigencia hasta las 19:00, especialmente para las regiones centro y norte del territorio provincial.

De acuerdo con el organismo, se prevén precipitaciones de variada intensidad, que en algunos sectores podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y caída ocasional de granizo.

Además, durante las primeras horas del día existe la posibilidad de bancos de niebla, principalmente en la región centro y noreste de San Luis, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y caminos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Cómo estará el clima durante el día

Según el informe meteorológico diario de la REM, el martes se presentará parcialmente nublado a nublado, con lluvias y tormentas que en algunos puntos podrían ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde en las zonas centro y norte de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán moderadas: la mínima promedio provincial rondará los 15°C, mientras que la máxima no superaría los 26°C.

En cuanto al viento, soplará desde el sector noreste con intensidad leve a moderada, entre 12 y 28 kilómetros por hora, con algunas ráfagas que podrían intensificarse durante las tormentas.

Los pronósticos indican que las condiciones comenzarían a mejorar hacia la noche, con una disminución gradual de las precipitaciones.