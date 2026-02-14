Alerta por tormentas en San Luis: la REM advierte lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis emitió este sábado 14 de febrero a las 11:57 una alerta meteorológica por lluvias y tormentas que afectarán principalmente a sectores del sur de la provincia de San Luis.

Según el informe oficial, las condiciones climáticas impactarían con mayor intensidad en el departamento Dupuy y en el sur de los departamentos departamento Pueyrredón y departamento Pedernera, zonas donde se prevé el desarrollo de fenómenos meteorológicos potencialmente fuertes.

Desde el organismo provincial advirtieron que las tormentas podrían estar acompañadas por:

Precipitaciones intensas en cortos períodos

Caída ocasional de granizo

Fuerte actividad eléctrica

Ráfagas de viento de considerable intensidad

En este contexto, localidades del sur provincial, incluida la ciudad de Villa Mercedes, podrían registrar cambios bruscos en las condiciones del tiempo durante la tarde y noche.

La advertencia tiene vigencia hasta las 20 horas de este sábado, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente al circular o realizar actividades al aire libre.

Este tipo de alertas forma parte del sistema de monitoreo permanente que realiza la REM, cuyo objetivo es anticipar eventos meteorológicos que puedan generar riesgos para la población y la infraestructura en distintos puntos del territorio provincial.