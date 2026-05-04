Alerta Sofía: buscan a un niño de 6 años en Corrientes tras un violento episodio protagonizado por su padre

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años que fue visto por última vez en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes, tras un episodio violento protagonizado por su padre.

Según informó la cartera nacional, el menor fue retirado de su domicilio por Josias Santos Regis, de 29 años y nacionalidad brasileña, luego de haber efectuado disparos y herido a otro hombre, en un hecho que derivó en una causa por tentativa de homicidio.

El niño fue descripto como de cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. Al momento de su desaparición, vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable.

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron la colaboración de la población y recordaron que cualquier información relevante puede ser comunicada de forma gratuita, anónima y las 24 horas a la línea 134.

La última vez que se tuvo registro de Nahuá Santos Riquelme fue el domingo 3 de mayo, cuando se ausentó junto a su padre en Esquina, lo que motivó la inmediata intervención de la Justicia de Corrientes.

En paralelo, la fiscalía de turno inició dos investigaciones: una por el ataque armado y otra por la desaparición del menor, bajo el protocolo Alerta Sofía, un sistema de emergencia utilizado en casos de alto riesgo que ha sido aplicado en situaciones como las de Loan Danilo Peña, Guadalupe Lucero y Lian Gael Flores Soraide, entre otros.

De acuerdo a información difundida por periodistas locales, Josias Santos Regis cuenta con antecedentes por violencia de género contra la madre del niño y por haber incendiado el vehículo de su ex suegro.

Las autoridades indicaron que quienes puedan aportar datos sobre el paradero del menor o del sospechoso también pueden dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse con el Sistema Integral de Seguridad a través del 911 (en Capital) o 101 (en el interior provincial).