Alerta Sofía en Córdoba: buscan intensamente a una nena de 2 años desaparecida en Cosquín

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años, generó este miércoles una fuerte conmoción en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, donde se desplegó un operativo de búsqueda de gran magnitud. Ante la gravedad del caso, el Gobierno nacional activó el sistema de emergencia federal Alerta Sofía.

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, tras mantener una comunicación con su par provincial, Juan Pablo Quinteros, lo que permitió escalar el operativo a nivel nacional.

Operativo intensivo y controles en rutas

Desde la tarde del miércoles, personal policial y bomberos voluntarios trabajan en distintos puntos de la ciudad serrana y zonas aledañas. La activación de la alerta implica controles estrictos en los accesos a Cosquín, con revisión de vehículos en la Autovía a Punilla, la Ruta 38 y el camino al Pan de Azúcar.

El despliegue incluye la participación de múltiples cuarteles de bomberos de la región, junto a unidades especiales que operan en el denominado “punto cero”, el lugar donde la menor fue vista por última vez.

Cómo fue la desaparición

Según la información oficial, la ausencia de la niña fue advertida por su familia en las últimas horas. La preocupación se encendió cuando su abuelo llegó al domicilio y notó que la menor no se encontraba en el lugar, pese a que debía estar allí.

El operativo de búsqueda se activó de inmediato, con rastrillajes en zonas cercanas y ampliación progresiva del área.

Descripción de la menor

Las autoridades difundieron datos clave para facilitar su identificación:

Nombre: Esmeralda Pereyra López

Edad: 2 años

Tez: trigueña

Cabello: castaño claro

Vestimenta: body gris de mangas largas

Sin calzado al momento de desaparecer

Participación de fuerzas y continuidad del operativo

Del operativo participan bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Santa María y otras localidades, además de equipos del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

Desde la Agrupación Serrana de Bomberos, el efectivo Fernando López explicó que el despliegue se centra inicialmente en el punto cero y se irá ampliando con el correr de las horas.

Las autoridades no descartan que la búsqueda continúe durante la noche, mientras se mantienen activos todos los protocolos de emergencia.

Canales para aportar información

Cualquier dato que pueda contribuir a la localización de la menor debe ser comunicado de inmediato a la Unidad Judicial de Cosquín:

📞 3541-454985

📞 3541-454010

📞 3541-454356 (internos 56801, 56802, 56803)

También se puede acudir a cualquier dependencia policial o judicial del país.